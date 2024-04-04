Казахстанские учёные смогут проходить стажировки в вузах Гонконга

Состоялась встреча министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека с исполняющим обязанности секретаря образования Гонконга Зечун Фай Джефом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере высшего образования, передаёт BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек сообщил о поручении президента Казахстана ежегодно направлять учёных в ведущие зарубежные вузы и НИИ для прохождения стажировок. Зечун Фай Джефом пообещал оказать полное содействие в этом и рассмотреть возможность открытия филиала CityU в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились обсудить вопросы развития сотрудничества во время визита министра образования КНР в Казахстан 19 апреля.