Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии

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Группа казахстанских учёных работает над созданием вакцины от аллергии. Препарат находится на пятой стадии технологической готовности из девяти возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

О проекте стало известно на первом международном форуме "Asfen.Forum, Новое пококление-2023", на который съехались более 800 учёных из 20 стран мира.

"Сегодня мы представляем новую вакцину для иммунотерапии аллергического ринита и бронхиальной астмы, вызываемой пыльцевой полынью. Для решения проблемы мы предложили свою новую вакцину. Главной её особенностью является то, что в ультракоротком режиме иммунотерапии, то есть с помощью четырёх инъекций с интервалом в неделю, общий курс месяц, вы можете очень быстро подготовится к аллергическому сезону", - сказал директор Международного центра вакцинологии при КазНАИУ Кайсар Табынов.

Основная задача форума - создание площадки для нетворкинга и установления связей для долгосрочного сотрудничества в сферах образования, науки и бизнеса. В рамках форума за лучшие научные разработки отечественным учёным окажут финансовую поддержку на сумму более пяти миллионов тенге.