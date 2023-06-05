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Иллюстративное фото BaigeNews.kz Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49
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Фото: Иллюстративное фото BaigeNews.kz

Казахстанские учёные разрабатывают новую вакцину от аллергии

Группа казахстанских учёных работает над созданием вакцины от аллергии. Препарат находится на пятой стадии технологической готовности из девяти возможных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

О проекте стало известно на первом международном форуме "Asfen.Forum, Новое пококление-2023", на который съехались более 800 учёных из 20 стран мира. 

"Сегодня мы представляем новую вакцину для иммунотерапии аллергического ринита и бронхиальной астмы, вызываемой пыльцевой полынью. Для решения проблемы мы предложили свою новую вакцину. Главной её особенностью является то, что в ультракоротком режиме иммунотерапии, то есть с помощью четырёх инъекций с интервалом в неделю, общий курс месяц, вы можете очень быстро подготовится к аллергическому сезону", - сказал директор Международного центра вакцинологии при КазНАИУ Кайсар Табынов.

Основная задача форума - создание площадки для нетворкинга и установления связей для долгосрочного сотрудничества в сферах образования, науки и бизнеса. В рамках форума за лучшие научные разработки отечественным учёным окажут финансовую поддержку на сумму более пяти миллионов тенге.

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Сегодня, 20:49
289
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