Казахстанские туристы застрявшие в Бодруме ждут вылета домой
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Порядка 120 человек - клиенты туроператоров Anextour и Fun&Sun – должны были вылететь в 11 утра из Бодрума в Астану. Однако самолет авиакомании "Эйр-Астана", который должен был прилететь за ними, вынужденно сел в Актау. Корреспондент BaigeNews.kz связался с одной из туристок и выяснил подробности ситуации.
"Мы должны были вылететь сегодня в 11 по местному времени. В 7 утра мы выехали из отеля, до аэропорта ехать два часа. Приехали, и тут выяснилось, что рейс задерживается", - рассказала девушка, которая пожелала остаться неизвестной. Она отдыхала в Турции со своим шестилетним сыном.
По ее словам, сначала сказали, что вылет отодвинулся на 4,5 часа, в итоге рейс задерживается на 9,5 часов.
"Мы кое-как дождались своих туроператоров. Нас забрали в другой отель уже в Бодруме. Мы находимся на его территории без заселения. Вылетим теперь вечером, если этот рейс все-таки прилетит. Предварительно должны вылететь в 20:30 по турецкому времени", - добавила туристка.
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