  • 9 Августа, 19:31
  • BAIGENEWS
Прокуратура Астаны вернула государству земли на 700 млн тенге
Глава государства поговорил с жителями Экибастуза
Токаев заявил о необходимости перехода на новую экономическую модель
В турецком Кахраманмараше снова произошло землетрясение
9 миллиардов тенге выделят на ремонт теплосетей в Экибастузе
Освобожден от должности акима города Сарань
Экспорт из Казахстана снизился более чем на 15%
Президент прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз
Военнослужащие Казахстана и Узбекистана проводят совместные учения
Производство натуральных соков в Казахстане выросло на 21%
Около 370 тысяч тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану
Уголовный срок за неуплату алиментов получили 20 отцов в ВКО
Все выпускники лицеев Уральска поступили на грант
Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Сингапура
Казахстанские танцоры произвели фурор на турнире в Японии
Тело без вести пропавшей студентки в Шымкенте нашли в подвале дома

Казахстанские туристы застрявшие в Бодруме ждут вылета домой

Сегодня, 18:48
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polet.me Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
89
Фото: polet.me

Порядка 120 человек - клиенты туроператоров Anextour и Fun&Sun – должны были вылететь в 11 утра из Бодрума в Астану. Однако самолет авиакомании "Эйр-Астана", который должен был прилететь за ними, вынужденно сел в Актау. Корреспондент BaigeNews.kz связался с одной из туристок и выяснил подробности ситуации.

"Мы должны были вылететь сегодня в 11 по местному времени. В 7 утра мы выехали из отеля, до аэропорта ехать два часа. Приехали, и тут выяснилось, что рейс задерживается", - рассказала девушка, которая пожелала остаться неизвестной. Она отдыхала в Турции со своим шестилетним сыном.

По ее словам, сначала сказали, что вылет отодвинулся на 4,5 часа, в итоге рейс задерживается на 9,5 часов.

"Мы кое-как дождались своих туроператоров. Нас забрали в другой отель уже в Бодруме. Мы находимся на его территории без заселения. Вылетим теперь вечером, если этот рейс все-таки прилетит. Предварительно должны вылететь в 20:30 по турецкому времени", - добавила туристка.

Самое читаемое

Наверх