Казахстанские циркачи взяли "бронзу" на международном фестивале
Сегодня, 22:46
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Сегодня, 22:46Сегодня, 22:46
134Фото: t.me/almaty_akimat
Артисты Казгосцирка завоевали бронзовую награду на Втором международном фестивале циркового искусства "Без границ", прошедшем в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в акимате Алматы, группа Hassak с номером "Акробаты на двойной мачте" под руководством Адлета Тиканова показала высокий класс и непревзойденный уровень профессиональной подготовки.
Номер артистов, принёсший награду, включал сложные трюки, перелёты с мачты на мачту, силовые упражнения и баланс.
В фестивале приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран.
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