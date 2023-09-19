Казахстанские циркачи взяли "бронзу" на международном фестивале

Артисты Казгосцирка завоевали бронзовую награду на Втором международном фестивале циркового искусства "Без границ", прошедшем в Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в акимате Алматы, группа Hassak с номером "Акробаты на двойной мачте" под руководством Адлета Тиканова показала высокий класс и непревзойденный уровень профессиональной подготовки.

Номер артистов, принёсший награду, включал сложные трюки, перелёты с мачты на мачту, силовые упражнения и баланс.

В фестивале приняли участие 200 артистов разных жанров из 16 стран.