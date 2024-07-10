В Атырау проходит Форум нефтегазового машиностроения и Дни открытых дверей крупных проектов ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (НКОК) и "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) по закупаемым нефтегазовому оборудованию и товарам, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие нацелено на развитие местного содержания и поддержку отечественных производителей и поставщиков работ (услуг).

На форуме выступили вице-министр энергетики А. Жамауов, замакима Атырауской области М. Мурзиев, генеральный директор IMB Центра А. Магауов, генеральный директор Ассоциации KAZENERGY А. Куантыров, а также первые руководители КПО, НКОК, ТШО и ТОО "Kalamkas-Khazar Operating".

Вице-министр энергетики Жамауов отметил, что главой государства и премьер-министром обозначены ряд задач, направленных на развитие местного содержания. Уделяется особое внимание увеличению в регулируемых закупках доли казахстанских товаров, работ и услуг, созданию новых и модернизации действующих производств, в том числе локализация в Казахстане выпуска наиболее востребованной продукции, а также перемещение проектных дизайн-офисов в страну, с обязательным привлечением местных инженеров и проектных компаний.

В мероприятии приняли участие порядка 130 заводов и поставщиков работ (услуг), недропользователи нефтегазового сектора и представители общественных объединений.

В мае состоялось подписание контрактов между недропользователями крупных проектов (ТШО, КПО и НКОК) и отечественными производителями на общую сумму 240 миллионов долларов.