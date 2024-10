Казахстанские ткани будут использовать Louis Vuitton и Gucci

Комплекс по переработке хлопка стоимостью 146,8 миллиарда тенге построят в Туркестане. Проект позволит вывести хлопководство в стране на новый уровень, передаёт BaigeNews.kz.

Церемония закладки капсулы будущего хлопкового агропромышленного комплекса прошла в специальной экономической зоне Turan с участием акима области Дархана Сатыбалды и директора ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" Сюй Цзе.

В текстильной фабрике полного цикла будет 11 цехов - прядения, производства ткани, окраски, обработки. Мощность производства составит 13 тысяч тонн пряжи в год, 50 миллионов метров домашнего текстиля, семь миллионов комплектов постельного белья. Будет создано более 2 000 рабочих мест.

Строительство производственного комплекса, направленного на развитие хлопчатобумажного кластера, будет вести Xinjiang Lihua (Group) Co., LTD.

Значительным преимуществом проекта является прямое сотрудничество компании с такими гигантами индустрии моды, как Louis Vuitton и Gucci.

В будущем швейные нити и ткани made in Turkestan будут продавать этим брендам.

Туркестанская область - единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок. В рамках "Региональной дорожной карты развития хлопководства и поддержки хлопково-текстильного кластера до 2027 года" планируется создание девяти хлопковых кластеров, что позволит снизить зависимость от цен на хлопок-сырец.

На территории области ежегодно засевают 100 тысяч гектаров хлопчатником, собирая более 300 тысяч тонн продукции. Внедрение передовых технологий, посев элитных сортов хлопка по китайскому опыту позволяет оптимизировать потребление воды, энергии, ресурсов и увеличить урожайность до 60-65 центнеров с гектара.

В 2023 году в регионе стартовал проект хлопкоперерабатывающего завода ТОО "Cotton Мақта". Предприятие оснащено современным китайским оборудованием. В прошлом году завод принял 40 тысяч тонн хлопка-сырца.