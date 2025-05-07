  • 7 Мая, 19:57
  • BAIGENEWS

Парад в Астане: Самые яркие моменты грандиозного шествия

Собрали для вас все подробности в репортаже.

Сегодня, 18:40
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Акорда Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: Акорда

Парад в Астане посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы собрал больше пяти тысяч гостей. Помимо ветеранов и тружеников тыла, на зрительских трибунах можно было заметить представителей дипломатического корпуса, депутатов и приглашенных гостей со всей страны. Организаторы сдержали слово и показали грандиозное шествие. По площади Независимости у монумента "Қазақ Елі" прошагали 24 пеших парадных расчета. А техника проехала так близко, что можно было в деталях разглядеть новинки казахстанского вооружения: боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты. Съемочная группа BaigeNews.kz сняла самые яркие моменты праздника, чтобы показать их вам в нашем специальном репортаже. 

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