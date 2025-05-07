Парад в Астане посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы собрал больше пяти тысяч гостей. Помимо ветеранов и тружеников тыла, на зрительских трибунах можно было заметить представителей дипломатического корпуса, депутатов и приглашенных гостей со всей страны. Организаторы сдержали слово и показали грандиозное шествие. По площади Независимости у монумента "Қазақ Елі" прошагали 24 пеших парадных расчета. А техника проехала так близко, что можно было в деталях разглядеть новинки казахстанского вооружения: боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты. Съемочная группа BaigeNews.kz сняла самые яркие моменты праздника, чтобы показать их вам в нашем специальном репортаже.