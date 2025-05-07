Парад в Астане: Самые яркие моменты грандиозного шествия
Собрали для вас все подробности в репортаже.
Сегодня, 18:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
248Фото: Акорда
Парад в Астане посвященный Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы собрал больше пяти тысяч гостей. Помимо ветеранов и тружеников тыла, на зрительских трибунах можно было заметить представителей дипломатического корпуса, депутатов и приглашенных гостей со всей страны. Организаторы сдержали слово и показали грандиозное шествие. По площади Независимости у монумента "Қазақ Елі" прошагали 24 пеших парадных расчета. А техника проехала так близко, что можно было в деталях разглядеть новинки казахстанского вооружения: боевые машины, роботизированные лодки и беспилотные летательные аппараты. Съемочная группа BaigeNews.kz сняла самые яркие моменты праздника, чтобы показать их вам в нашем специальном репортаже.
Самое читаемое
- Подполковник полиции погиб в Костанайской области
- Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
- США заблокировали въезд претенденту на титул WBC из Казахстана
- Казахстанские школьники завоевали "бронзу" на STEM-чемпионате в Греции
- Юный казахстанец претендует на участие в мировом финале гонок дронов