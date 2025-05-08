В своём Instagram артист сообщил, что 15 мая в 20:00 по времени Астаны на его YouTube-канале состоится премьера клипа на песню "Тау ішінде". В честь этого события запускается челлендж #TauIshindeChallenge, передаёт BaigeNews.kz.

Условия просты:

Видео до 30 секунд

Размещать в TikTok или Instagram

Обязательный хэштег: #TauIshindeChallenge

Автор самого креативного и популярного видео получит большой приз — поездку на один из сольных концертов Димаша в Барселоне, Берлине, Лондоне или Риге, с включёнными перелётом и проживанием.

Челлендж стартует 8 мая и продлится до 25 мая 2025 года. Победителя объявят 26 мая на фан-встрече в Алматы.

"Удачи и вдохновения!" — написал Димаш, приглашая всех желающих присоединиться к творческому соревнованию.

Ранее сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.