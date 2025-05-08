  • 8 Мая, 09:18
  • BAIGENEWS

Большой приз пообещал Димаш Кудайберген своим фанатам

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов объявлением о новом челлендже с ценным призом.

Сегодня, 08:33
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Кадр видео Сегодня, 08:33
Сегодня, 08:33
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Фото: Кадр видео

В своём Instagram артист сообщил, что 15 мая в 20:00 по времени Астаны на его YouTube-канале состоится премьера клипа на песню "Тау ішінде". В честь этого события запускается челлендж #TauIshindeChallenge, передаёт BaigeNews.kz.

Условия просты:

  • Видео до 30 секунд

  • Размещать в TikTok или Instagram

  • Обязательный хэштег: #TauIshindeChallenge

Автор самого креативного и популярного видео получит большой приз — поездку на один из сольных концертов Димаша в Барселоне, Берлине, Лондоне или Риге, с включёнными перелётом и проживанием.

Челлендж стартует 8 мая и продлится до 25 мая 2025 года. Победителя объявят 26 мая на фан-встрече в Алматы.

"Удачи и вдохновения!" — написал Димаш, приглашая всех желающих присоединиться к творческому соревнованию.

Ранее сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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