Большой приз пообещал Димаш Кудайберген своим фанатам
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал фанатов объявлением о новом челлендже с ценным призом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В своём Instagram артист сообщил, что 15 мая в 20:00 по времени Астаны на его YouTube-канале состоится премьера клипа на песню "Тау ішінде". В честь этого события запускается челлендж #TauIshindeChallenge, передаёт BaigeNews.kz.
Условия просты:
-
Видео до 30 секунд
-
Размещать в TikTok или Instagram
-
Обязательный хэштег: #TauIshindeChallenge
Автор самого креативного и популярного видео получит большой приз — поездку на один из сольных концертов Димаша в Барселоне, Берлине, Лондоне или Риге, с включёнными перелётом и проживанием.
Челлендж стартует 8 мая и продлится до 25 мая 2025 года. Победителя объявят 26 мая на фан-встрече в Алматы.
"Удачи и вдохновения!" — написал Димаш, приглашая всех желающих присоединиться к творческому соревнованию.
Ранее сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Подполковник полиции погиб в Костанайской области
- Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
- Казахстанские школьники завоевали "бронзу" на STEM-чемпионате в Греции
- Парад в Астане: Самые яркие моменты грандиозного шествия
- Минэнерго Казахстана опровергло слухи о внешнем давлении по вопросам добычи нефти