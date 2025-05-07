В столичном районе Сарыарка прошла патриотическая акция, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Всем желающим раздавали специальные "Ленты Победы" — символ памяти и благодарности героям, которые сражались за мирное небо над головой.

"Ленты выполнены в цветах Государственного флага Республики Казахстан и украшены национальными орнаментами. На них изображены надпись "80 лет Великой Победе" и символ Вечного огня, как знак благодарности и глубокого уважения к подвигу наших героических предков, подаривших нам мирное небо", — говорится в сообщении.

Организаторы говорят, что акция нужна для того, чтобы сохранить память о героическом прошлом, показать молодёжи, каким ценой досталась Победа, и воспитать уважение к истории своей страны.

Напомним, ранее в стране прошел парад в честь 80-летия Победы , который начался торжественного выноса Государственного флага и Знамени Победы. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.