Камнепад в Алматы унес жизнь молодой девушки
Смертельный инцидент произошел на популярном туристическом маршруте в Алматы.
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
88Фото: Unsplash
Трагедия произошла в одном из популярных туристических мест Алматы — ущелье Алма-Арасан, передаёт BaigeNews.kz.
Как стало известно 7 мая из сообщений в социальных сетях, 2 мая в результате камнепада погибла девушка. Инцидент произошёл во время отдыха на природе в горной местности.
Факт гибели подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. В настоящее время расследование ведёт Управление полиции Медеуского района. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Пользователи соцсетей выражают соболезнования семье погибшей и просят власти усилить меры безопасности в популярных туристических зонах.
Накануне покорявших вершину Кумбель туристов спасли в горах Алматы.
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