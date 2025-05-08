Трагедия произошла в одном из популярных туристических мест Алматы — ущелье Алма-Арасан, передаёт BaigeNews.kz.

Как стало известно 7 мая из сообщений в социальных сетях, 2 мая в результате камнепада погибла девушка. Инцидент произошёл во время отдыха на природе в горной местности.

Факт гибели подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. В настоящее время расследование ведёт Управление полиции Медеуского района. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования семье погибшей и просят власти усилить меры безопасности в популярных туристических зонах.

Накануне покорявших вершину Кумбель туристов спасли в горах Алматы.