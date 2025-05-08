Холдинг "Байтерек" направит 8 трлн тенге на поддержку предпринимательства, жилищного строительства и реализацию ключевых инвестиционных проектов, что даст дополнительно 1,3% прироста в реальный ВВП страны уже в текущем году. Об этом сообщили на заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера — министра национальной экономики Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя председателя холдинга Жандоса Шайхы, за первый квартал освоено 1,2 трлн тенге, что превышает запланированный объём. Валовая добавленная стоимость от новых проектов, реализуемых при поддержке холдинга в этом году, ожидается на уровне 521,5 млрд тенге.

Крупнейший инвестиционный портфель сосредоточен в Банке развития Казахстана — 66 проектов на 2,2 трлн тенге. Основные отрасли — транспорт, металлургия, химическая промышленность. Среди флагманских проектов — завод по производству цианида натрия в Жамбылской области и крупнейшее в стране предприятие по производству горячебрикетированного железа в Костанайской области.

Фонд развития промышленности работает с 181 проектом на 1,5 трлн тенге. Основные направления — инфраструктура, металлургия и химпром. Инвестиции ФРП в основной капитал в 2025 году составят 1,44 трлн тенге.

Qazaqstan Investment Corporation вложит 500 млрд тенге в 10 проектов с прогнозируемым эффектом в 2,8 трлн тенге ВДС. В числе приоритетных — металлургический кластер в Карагандинской области, заводы по производству соды и битума, а также парогазовая электростанция в Мангистау.

Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. В 2025 году Фонд "Даму" планирует втрое увеличить объем льготного кредитования МСБ — до 750 млрд тенге. За первый квартал уже выдано 53 млрд тенге 755 предпринимателям.

В аграрном секторе Аграрная кредитная корпорация профинансировала порядка 6 тысяч фермеров на сумму 363 млрд тенге в рамках весенне-полевой кампании с охватом 5,8 млн гектаров.

При этом вице-премьер обратил внимание на недостаточную представленность проектов по программе "экономики простых вещей", призвав активизировать инвестиции в производство повседневной продукции — от сыров до бытовой химии.