С начала действия программы "Национальный фонд – детям" молодые граждане Казахстана использовали 11,49 млн долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Единый накопительный пенсионный фонд.

По состоянию на 1 мая 2025 года исполнено более 97 тысяч заявлений. На улучшение жилищных условий направлено 56 937 заявлений на сумму свыше 6,7 млн долларов, на оплату образования — 40 678 заявлений на сумму около 4,79 млн долларов.

Наиболее востребованной целью при улучшении жилищных условий стало пополнение вклада в систему жилищных строительных сбережений — 55 539 заявлений на 6,55 млн долларов. Также средства использовались на первоначальные взносы по ипотеке (442 заявления на $49,9 тыс.) и прямое приобретение жилья (370 заявлений на $38,5 тыс.).

В сфере образования большая часть заявлений касалась оплаты услуг казахстанских вузов — 35 617 обращений на сумму 4,24 млн долларов. Также пользователи вкладывали средства в образовательные накопительные вклады и оплачивали обучение за рубежом.

Программа ""Нацфонд — детям" предусматривает ежегодное распределение 50% инвестиционного дохода Нацфонда между гражданами РК, родившимися в 2006 году и позже. В 2023 году каждому начислено по 100,52 долларов, в 2024-м — по 129,38 долларов. Получатели могут использовать средства с 18 лет, открыв счёт в долларах США и подав онлайн-заявление через ЕНПФ или eGov.