В Саратовскую область не пустили крупную партию картофеля. Фура намеревалась проехать на территорию России из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Грузовик с 20 тоннами овощей остановили на государственной границе возле поселка Озинки, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Товар не был должным образом промаркирован, поэтому его не пустили на территорию РФ.

Фуру развернули, и она отправилась обратно в Казахстан.

Отсутствие маркировки создаёт риски завоза некачественной или заражённой продукции, что может угрожать сельскому хозяйству региона. В Россельхознадзоре напоминают, что подобные нарушения пресекаются на границе.