Казахстанскую фуру с картофелем не пустили в Россию
Товар был без маркировки.
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
152Фото: pixabay.com
В Саратовскую область не пустили крупную партию картофеля. Фура намеревалась проехать на территорию России из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Грузовик с 20 тоннами овощей остановили на государственной границе возле поселка Озинки, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Товар не был должным образом промаркирован, поэтому его не пустили на территорию РФ.
Фуру развернули, и она отправилась обратно в Казахстан.
Отсутствие маркировки создаёт риски завоза некачественной или заражённой продукции, что может угрожать сельскому хозяйству региона. В Россельхознадзоре напоминают, что подобные нарушения пресекаются на границе.