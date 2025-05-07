В Алматы прошёл первый в истории Казахстана международный мастер-класс по проведению высокотехнологичных операций на глазах у недоношенных младенцев. Речь идёт о ранней витрэктомии — хирургическом вмешательстве, которое может спасти ребёнка от слепоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На базе Центра детской неотложной медицинской помощи в течение четырёх дней под руководством всемирно признанного офтальмохирурга из Индии, доктора Нихила Пала, было проведено 20 операций для 14 малышей из 12 регионов страны. Самому младшему пациенту всего два с половиной месяца.

Главной темой мастер-класса стала ретинопатия недоношенных — заболевание, при котором поражается сетчатка глаза. Это одна из основных причин слепоты у новорождённых. В Казахстане ежегодно рождается более 22 тысяч недоношенных детей, и около 4 тысяч из них находятся в группе риска по РН.

"Ретинопатия — это диагноз, при котором каждый час имеет значение. Если промедлить, ребёнок может навсегда потерять зрение", — объясняет Асель Шарипова, ведущий детский офтальмохирург страны.

До недавнего времени тяжёлые формы этого заболевания лечили только за рубежом. Теперь же такие операции стали возможны и в Казахстане — благодаря оснащению операционного блока новым оборудованием для лазерной и витреоретинальной хирургии. Современную технику предоставил фонд AYALA в рамках проекта "Вижу мир" при поддержке компании Chevron.

Кроме операций, в рамках мастер-класса обучение прошли 10 казахстанских врачей из Астаны, Шымкента и Алматы. Это позволит расширить возможности офтальмохирургии внутри страны и формировать команду специалистов мирового уровня.

Специалисты также обсудили развитие системы офтальмологической помощи и перспективы международного сотрудничества в сфере детской медицины.

Этот проект стал не просто шагом к технологическому развитию, но и важным гуманитарным достижением — теперь сотни детей в Казахстане получают шанс увидеть свет, лица родителей, мир вокруг.