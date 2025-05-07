В Казахстане масштабно обновляют оснащение спасательных служб. По поручению Президента, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям активно усиливают материально-техническую базу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Особое внимание уделяют территориальным подразделениям: их автопарки пополняются пожарными автоцистернами, автолестницами, вездеходами, квадроциклами, снегоходами, дронами и другой техникой, которая помогает эффективно бороться с пожарами, наводнениями и другими ЧС.

С начала 2024 года и по настоящее время для МЧС закуплено: более 500 единиц спецтехники, 5 воздушных судов и около 18 тысяч единиц оборудования.

"Среди новых машин — пожарные автоцистерны и лестницы на базе КАМАЗа, спасательные авто на базе Toyota Hilux, оперативные Skoda Kodiaq и другие. Для работы в труднопроходимых местах закупили вездеходы "ТРЭКОЛ" и "Байкал", аэролодки, катера и снегоходы. К спасательным операциям подключают беспилотники — дроны DJI позволяют оперативно оценить обстановку с воздуха и быстрее находить людей", — говорится в сообщении.

МЧС усиливает и свою авиацию. В распоряжении спасателей теперь: вертолёты МИ-8 АМТ и Airbus H-145, многоцелевой самолёт L-410 — для мониторинга, эвакуации и доставки гуманитарной помощи.

Обновляется и инфраструктура: строятся и ремонтируются пожарные депо, общежития, внедряется единый стиль оформления зданий и техники. Другими словами, делает всё для улучшения условий труда спасателей и повышение боевой готовности.

Также в арсенале МЧС появился уникальный комплекс "Алан-2" — он помогает выявлять радиационные, химические и биологические угрозы. Это высокотехнологичная техника, которой нет ни в одной другой стране СНГ.

Все эти меры направлены на одно: спасать быстрее, работать эффективнее и быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, отмечают в ведомстве.

Ранее военнослужащие МЧС Казахстана стали участниками Военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: МЧС РК