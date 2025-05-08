Согласно опросу, проведённому Бюро национальной статистики, в 2024 году 10,8% жителей Казахстана столкнулись с трудностями при получении медицинской помощи. При этом 15,6% не испытывали никаких проблем, а у 73,6% в принципе не было необходимости обращаться за медицинской помощью, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают аналитики finprom.kz, среди основных причин — недостаток специалистов (24,1%), длинные очереди (23,5%) и высокая стоимость лекарств и услуг (20,2% и 18,9% соответственно). Почти половина (48,6%) опрошенных, не обратившихся за медицинской помощью, предпочли самолечение. Ещё 7,8% указали на недоверие к специалистам, а 4,3% — на удалённость медицинских учреждений.

Тем временем в стране продолжает расти стоимость медицинских услуг. В апреле 2025 года они подорожали на 14,8% в годовом выражении. Больше всего выросли цены на стационарное лечение — на 20,7%, парамедицинские услуги — на 17,6%, стоматологические — на 14%, амбулаторные — на 14,3%.

Также отмечен рост цен на медикаменты и медицинскую продукцию: на 12,1% в среднем. Лечебное оборудование подорожало сразу на 34,1%.

В региональном разрезе самый высокий рост цен зафиксирован в Атырауской области (на 20,6%), Алматы (на 18,7%) и в ЗКО и Карагандинской области (по 18%). Минимальный рост — в Мангистауской области (3,9%).

Несмотря на сложности с доступом к медицинским услугам, вложения в отрасль растут. За первый квартал 2025 года инвестиции в здравоохранение и социальное обеспечение достигли 63,3 млрд тенге, что на 23,6% больше, чем годом ранее. Лидерами по объёму инвестиций стали Восточно-Казахстанская область (25,5 млрд тг), Алматы (15,9 млрд тг) и Шымкент (3,3 млрд тг).

По качеству системы здравоохранения Казахстан занял 54-е место среди 89 стран, уступив России (29-е) и Азербайджану (50-е), но опередив Беларусь (56-е) и Узбекистан (67-е). Лучшими признаны системы Швеции, Дании и Германии.