В соцсетях начали распространять якобы "официальное заявление" КНБ РК. В нём говорится, что создан специальный Telegram-бот для сбора информации о людях, которые якобы высказываются против акции "Бессмертный полк" или ведут "антипатриотическую риторику", передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе КНБ заявили: на самом деле это — фейк. Комитет нацбезопасности опроверг эту информацию и напомнил, что никаких подобных ботов не существует. Всё, что говорится в этом "заявлении" — неправда.

"Официальная информация КНБ публикуется исключительно на сайте knb.gov.kz, Telegram-канале @knbgov_kz и Instagram-аккаунте @knbgovkz.Призываем доверять только официальным источникам и не допускать распространения ложных сообщений", — говорится в сообщении КНБ.

Ранее Национальный центр реагирования на киберинциденты TSARKA CERT предупредил казахстанцев о вбросе фейковой информации, которая активно распространяется в соцсетях и мессенджерах. Речь идет о поддельных видеороликах, где якобы выступают акимы областей и другие чиновники. На самом деле — это не настоящие записи, а сгенерированные с помощью AI фейки. Все выглядит довольно убедительно, но на самом деле — это опасная дезинформация.