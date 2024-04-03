  • 3 Апреля, 11:39
  • BAIGENEWS

Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах

Сегодня, 10:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ktf.kz Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
238
Фото: ktf.kz

Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов вышли во второй круг "Челленджеров", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Тимофей Скатов на старте турнира в Барлетте (Италия) обыграл местного теннисиста Андреа Гуэррири 6:4, 4:6, 7:5. В следующем раунде казахстанец сыграет с австрийцем Филипом Мисоличем.

Бейбит Жукаев в столице Мексики одержал волевую победу над Бенджамином Локом из Зимбабве 4:6, 6:3, 6:4. Во втором раунде турнира в Мехико Бейбиту предстоит сразиться против мексиканца Пачеко Мендеса.

Самое читаемое

Наверх