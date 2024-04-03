Казахстанские теннисисты успешно стартовали на международных турнирах

Бейбит Жукаев и Тимофей Скатов вышли во второй круг "Челленджеров", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Тимофей Скатов на старте турнира в Барлетте (Италия) обыграл местного теннисиста Андреа Гуэррири 6:4, 4:6, 7:5. В следующем раунде казахстанец сыграет с австрийцем Филипом Мисоличем.



Бейбит Жукаев в столице Мексики одержал волевую победу над Бенджамином Локом из Зимбабве 4:6, 6:3, 6:4. Во втором раунде турнира в Мехико Бейбиту предстоит сразиться против мексиканца Пачеко Мендеса.