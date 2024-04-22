Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира

В Шымкенте прошёл турнир серии ITF World Tennis Tour, передаёт BaigeNews.



В парном разряде у женщин в финале казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева обыграли Ирен Лавино (Италия)/Хайни Огато (Япония) со счетом 6:4, 6:4. У мужчин Григорий Ломакин в дуэте с россиянином Павлом Вербиным победили четвертую сеянную пару соревнования – Александра Бакши (Грузия)/Никласа Шелла (Германия) – 7:6 (7:1), 6:3.



Юниоры продолжают радовать казахстанских любителей тенниса.



Айя Нупбай стала чемпионкой престижного юниорского турнира ITF Juniors J200 во Франции. Казахстанка в паре с россиянкой Викторией Миловановой была сильнее первых сеяных турнира – Юлии Стусик (Германия)/Лаймы Владсон (Литва) - 6:4, 7:5.

В Душанбе на турнире серии ITF Juniors J30 в одиночном разряде казахстанка Кира Эртман в финале уступила Катерине Миллер (Россия) – 1:6, 4:6. В парном разряде Сафина Сафиулина с Таритой Хонгсюк (Таиланд) одержали волевую победу над россиянками Анастасией Тимошенко/Софьей Ведерниковой – 4:6, 6:3, 13:11. У юношей Никита Николенко и Тихон Сорокин в финале разгромили тайский дуэт Паворнпроши Нганбунсри/Гутам Венкатрман со счетом 6:3, 6:2.



На турнире серии Tennis Europe среди игроков до 12 лет в Баку казахстанки Дарья Аргингазинова и Айлин Бакиева стали финалистками.