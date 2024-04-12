Казахстанские теннисистки уступили Японии в первый день Кубка Билли Джин Кинг

В Токио стартовал квалификационный матч командного чемпионата мира между сборными Японии и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В первой игре Анна Данилина проиграла Нао Хибино (79 WTA) со счётом 1:6, 0:6.

Во втором матче Юлия Путинцева противостояла экс-первой ракетке мира, победительнице четырёх турниров "Большого шлема" Наоми Осаке. Первый сет казахстанка уступила 2:6. Исход второй партии решился на тай-брейке, где японка оказалась сильнее – 7:6 (7:5), что сделало общий счет 2:0 в пользу Японии.

13 апреля планируются матчи: Юлия Путинцева - Нао Хибино, Анна Данилина - Наоми Осака и парная игра Анна Данилина/Жибек Куламбаева - Сюко Аояма/Эна Сибахара. Начало игр в субботу в 9:00 по времени Астаны.