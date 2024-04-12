Казахстанские теннисистки уступили Японии в первый день Кубка Билли Джин Кинг
Сегодня, 19:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
105Фото: КТФ
В Токио стартовал квалификационный матч командного чемпионата мира между сборными Японии и Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В первой игре Анна Данилина проиграла Нао Хибино (79 WTA) со счётом 1:6, 0:6.
Во втором матче Юлия Путинцева противостояла экс-первой ракетке мира, победительнице четырёх турниров "Большого шлема" Наоми Осаке. Первый сет казахстанка уступила 2:6. Исход второй партии решился на тай-брейке, где японка оказалась сильнее – 7:6 (7:5), что сделало общий счет 2:0 в пользу Японии.
13 апреля планируются матчи: Юлия Путинцева - Нао Хибино, Анна Данилина - Наоми Осака и парная игра Анна Данилина/Жибек Куламбаева - Сюко Аояма/Эна Сибахара. Начало игр в субботу в 9:00 по времени Астаны.
Самое читаемое
- Куандык Бишимбаев: Я не мог себе подобрать нормального защитника
- В WhatsApp появилась новая функция
- Смерть Нукеновой: Что происходило в ресторане, рассказал Байжанов
- Адвокат Бишимбаева заявил отвод судье
- Минэнерго РК опубликовало проект приказа с изменением цен на бензин и дизтопливо для иностранных граждан