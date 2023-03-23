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Казахстанские теннисистки пробились в полуфинал чемпионата мира до 14 лет
В малайзийском Кучинге определились полуфиналистки квалификации командного чемпионата мира зоны Азия/Океания — World Junior Tennis Competition 14&under. Подопечные Мадины Рахим в четвертьфинале обыграли команду Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В стартовой игре Ева Корышева разгромила свою оппонентку со счетом 6:1, 6:1, а Еркежан Жанатаева одержала волевую победу — 6:4,6:7, 6:2 и вывела казахстанскую команду в полуфинал, где уже завтра 24 марта нашим девчатам предстоит сыграть со сборной Японией, которая оказалась сильнее Таиланда.
В этом году на чемпионат мира, который пройдет летом в городе Простеёв (Чехия) поедут только 3 лучшие команды: занявшие 1-2 места в отборе, плюс, команды не попавшие в финал разыграют между собой еще одну путевку.
Напомним, что в прошлом году казахстанские юниоры (капитан команды Сергей Квак, игроки: Зангар Нурланулы, Даниэль Тазабеков и Дамир Жалгасбай) до 14 лет на финальном этапе чемпионата мира впервые в своей истории попали в четверку сильнейших, уступив в матче за бронзу сборной США.
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