Казахстанские танцоры произвели фурор на турнире в Японии
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Казахстанские пара танцоры завоевали золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды на международном турнире в Японии, передаёт BaigeNews.kz.
Соревнования прошли с 5 по 6 августа в Токио. В них участвовали более 100 спортсменов из 17 стран.
Медаль высшей пробы досталась Ардаку Оторбаеву и Севде Алиевой (DUO FREESTYLE CLASS 1). Они же в категории DUO STANDART CLASS 1 и Максат Сарсебаев и Фируза Кайлюкова (COMBI STANDART 1) завоевали "серебро".
"Бронзу получили": Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова (COMBI LATIN CLASS 1); Ермек Калымбеков (MAN FREESTYLE CLASS 2); Айгуль Балмагамбетова (WOMAN SINGLE FREESTYLE CLASS 2); Ардак Оторбаев (MAN single FREESTYLE CLASS 1).
"Команда продемонстрировала высокий уровень подготовки. Я рада тому, что сплочённость нашей команды помогла оперативно преодолеть неожиданные музыкальные трудности, возникшие у организаторов, и быстро найти выход из сложившейся ситуации", - сказала руководитель федерации парных танцев Республики Казахстан Алия Тусупбекова.
Турнир был лицензионным, победители получили возможность участвовать в чемпионате мира, запланированном на ноябрь в Италии.
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