Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию

Фото: el.kz

Студенты казахстанских вузов стали одними из лучших по программированию ICPC и вошли в ТОП-30 на Международной студенческой олимпиаде, передает BaigeNews.kz. Соревнования прошли в Дакке, Бангладеш.

В олимпиаде приняли участие команды из более чем 130 университетов мира.