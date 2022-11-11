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  • Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию
el.kz Сегодня, 17:44
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Фото: el.kz

Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию

Студенты казахстанских вузов стали одними из лучших по программированию ICPC и вошли в ТОП-30 на Международной студенческой олимпиаде, передает BaigeNews.kz. Соревнования прошли в Дакке, Бангладеш.

В олимпиаде приняли участие команды из более чем 130 университетов мира.

"По итогам соревнований команда из Международного университета информационных технологий заняла 25 место, обойдя студентов из МФТИ, МГУ (Россия), KAIST (Корея), NUS (Сингапур), IIT (Индия). Также в олимпиаде принял участие еще один казахстанский вуз – Университет Сулеймана Демиреля, который показал 111 результат в командном зачете", - сообщили в Министерстве высшего образования и науки РК. 

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#образование #программирование #студенты
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:44
154
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