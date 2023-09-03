Казахстанские спасатели участвуют в совместных учениях ОДКБ в Беларуси

С 1 по 6 сентября 2023 года на территории Республики Беларусь проходят совместные специальные учения "Скала-2023" спасательных подразделений МЧС государств-членов ОДКБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Казахстан представляют спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.

"Учения проходят на полигоне Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. Спасателями стран-участников отрабатываются практические и теоретические вводные по ликвидации масштабных чрезвычайных последствий и идет подготовка к демонстрационному этапу учений, которые пройдут 5 сентября, по проведению аварийно- спасательных и других неотложных работ", — говорится в сообщеии МЧС.

Спасатели отработают тактические задачи проведения спасательных работ в разрушенных зданиях и при железнодорожной катастрофе.

Учения направлены на повышение эффективности взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций спасательных подразделений государств-членов ОДКБ.

Фото: МЧС РК