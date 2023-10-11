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Казахстанские спасатели приступили к работе в Афганистане

Сегодня, 11:37
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Алихан Сариев, МЧС РК Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
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Фото: Алихан Сариев, МЧС РК

Казахстанские спасатели прилетели в Афганистан в ночное время и сразу приступили к работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, 45 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РК приступили к проведению поисково-спасательных работ.

Сообщается, что для наших спасателей определили район работы в Наиброфи, в 25-30 километрах от Герата.

Отмечается, что данный участок назван властями самым сложным - здесь насчитывается большое количество пропавших без вести.

"Власти Герата выразили благодарность за оперативность и поражены настроем наших спасателей", - сообщили в МЧС. 

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