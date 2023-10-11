Казахстанские спасатели приступили к работе в Афганистане

Казахстанские спасатели прилетели в Афганистан в ночное время и сразу приступили к работе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, 45 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РК приступили к проведению поисково-спасательных работ.

Сообщается, что для наших спасателей определили район работы в Наиброфи, в 25-30 километрах от Герата.

Отмечается, что данный участок назван властями самым сложным - здесь насчитывается большое количество пропавших без вести.