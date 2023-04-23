Казахстанские спасатели показали своё оснащение коллегам из Китая

Фото: МЧС РК

Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда приняли делегацию коллег из Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Во время встречи и знакомства руководитель РОСО Владимир Цой рассказал о техническом оснащении отряда.

Спасатели продемонстрировали водолазное оборудование, технические средства радиационной и химико-биологической защиты, аварийно-спасательную технику. Рассказали об особенностях работы отряда в различных чрезвычайных ситуациях.

"Делегация высоко оценила возможности и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации спасателей", — сообщили в МЧС.

Заместитель министра МЧС КНР Сюй Цзяай вручил памятный подарок руководителю отряда и оставил запись в книге почетных гостей.