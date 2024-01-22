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Трое казахстанских шорт-трекистов вышли в четвертьфинал в Канвоне

Сегодня, 13:33
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Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 13:33
Сегодня, 13:33
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Фото: Министерство туризма и спорта РК

На дистанции 500 метров в шорт-треке трое казахстанцев вышли в одну четвертую финала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Казахстанские шорт-трекисты на зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея) показали следующие результаты:

  • Полина Омельчук — 45,230 секунды;
  • Анастасия Астраханцева — 45,832 секунды;
  • Мейржан Толеген — 43,517 секунды.

Трое этих спортсменов вышли в одну четвертую финала.

Финишное время Ерасыла Шынгысхан — 44,812 секунды. Он не вышел в четвертьфинал.

Отмечается, что призеры в данной дисциплине определятся сегодня.

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