Казахстанские школьницы выиграли 4 медали на математической олимпиаде в Грузии

Cегодня, 17 апреля, в городе Цхалтубо (Грузия) стали известны итоги Международной математической олимпиады для девушек EGMO-2024, передает BaigeNews. В соревновании приняли участие 212 участников из 54 стран мира. В сборную Казахстана вошли 4 школьницы и 2 руководителя.

По результатам наши школьницы выиграли четыре медали.

Серебряные медали у Анастасии Одинцовой – ученицы 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей г. Павлодар, а также у Амиры Кенбаевой – ученицы 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы по физико-математическому направлению г. Алматы.

Бронзовые медали завоевали Арай Касенова – ученица 11 класса Международной школы Haileybury г. Алматы и Аружан Батырхан – ученица 9 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

К слову, EGMO была впервые проведена в 2012 году в Кембридже, Великобритания. Команда Казахстана участвует в Олимпиаде с 2017 года. За это время команда завоевала 3 золотые, 11 серебряных, 12 бронзовых медалей и 4 почетные грамоты.