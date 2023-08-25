Казахстанские школьники снова будут учиться до 25 мая
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Решение о продлении учебного года было поспешным, считает заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Об этом она заявила сегодня в Астане на августовских педагогических чтениях, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года до 25 мая. Одновременно в течение предстоящего учебного года провести необходимую подготовительную работу, включая адаптацию учебной программы и возвратиться к вопросу продления учебного года до 36-недель после 2025 года", - заявила она.
Дуйсенова отметила, что по этому вопросу очень много было нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества.
"Нужно признать, что это мировая практика. Но для внедрения таких нововведений всегда требуется более тщательная подготовка", - сказала вице-премьер.
Самое читаемое
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Мусорный "апокалипсис" в Астане: полчища крыс атаковали дворы, горожане ищут виновных
- Экс-чемпионка мира по боксу из Казахстана лишилась мужа: известна причина смерти