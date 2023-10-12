Казахстанские школьники произвели фурор на олимпиаде по робототехнике в Сингапуре

Команда старшеклассников алматинской Назарбаев интеллектуальной школы вернулась со всемирных соревнований по робототехнике FIRST GLOBAL CHALLENGE. Ребята второй год подряд взяли Гран-при конкурса, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В кулуарах IT-форума Digital Bridge в Астане пресс-секретарь фонда USTEM FOUNDATION, который занимается обучением детей робототехнике, Мадина Мадреймова рассказала о том, как прошло выступление казахстанкой команды.

"У всех на устах было слово "amazing", они были очень впечатлены. Приходили, фотографировали нашего робота. Настолько большой авторитет у Казахстана на этих соревнованиях", - сказала она.

По словам представительницы фонда, по олимпийской системе у FIRST GLOBAL CHALLENGE каждый год меняются правила игры и город проведения. Казахстанские школьники взяли "золото" чемпионата в прошлом году и в этом году его подтвердили, обойдя 191 страну. Второе место заняла команда из Венесуэлы, сборная из Китая уехала с "бронзой".

"Казахстанская робототехника превращается в своего рода международный бренд. К нам подходило множество тренеров, которые уговаривали поехать к ним в страны и помочь обучать их детей", - рассказала Мадреймова.

Она также отметила интересный факт: в командах нескольких стран были казахи. Во-первых, школьники из Монголии оказались из казахского аула. Также в командах Узбекистана и ОАЭ были мальчики-казахи. Тренер команды из Чехии тоже оказалась этнической казашкой.

"У наших детей очень гибкое мышление, они очень изобретательные, при этом дружные. Наши ребята помогали соперникам из других команд. Некоторым слабым командам они буквально на месте строили роботов. Везде в кулуарах слышалось: "Казахстан, Казахстан, что там подготовил Казахстан", - с гордостью добавила девушка.

Представительница USTEM FOUNDATION подчеркнула также важность поддержки талантливых детей со стороны государства.

"Ребятам, которые занимают места на международных олимпиадах, в Казахстане дают денежные призы. В прошлом году наши победители не вошли в список команд, которые получают призы, так как FIRST GLOBAL CHALLENGE только пришёл в Казахстан. Мы надеемся, что в этом году дети получат финансовую поддержку", - сказала она.

Мадреймова добавила, что эти школьники – потенциальные студенты престижных вузов.

"Мы хотим, чтобы в будущем они возвращались и работали во благо страны. Поэтому они должны чувствовать поддержку на родине уже сейчас", - сказала она.

По информации представительницы фонда, программа по робототехнике FIRST GLOBAL CHALLENGE работает в мире с 1989 года. В Казахстане - всего четыре года, но уже произвела большой прорыв. В прошлом году в национальном этапе конкурса в Астане участвовало 20 команд, в этом – вдвое больше. Среди 40 команд была выбрана лучшая, которая и получила "золото" в Сингапуре.