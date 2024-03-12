Казахстанские шахматисты выиграли "бронзу" на Сурдлимпийских играх
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На XX зимних Сурдлимпийских играх мужская сборная Казахстана по классическим шахматам завоевала бронзовую медаль, набрав 10 очков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
"Золото" досталось спортсменам из Хорватии, набравшим 12 очков, а серебряная медаль - команде Польши с 11 очками в активе.
В состав национальной сборной вошли Султан Кожахметов, Самажан Кеттебеков, Максим Рожков, Амангельди Наурызгалиев, Мейрман Пернеев и Виктор Максименко.
"Турнир по классическим шахматам оказался напряжённым, противостоявшие нам команды демонстрировали высокий уровень мастерства. Наши спортсмены одержали победы над командами Италии, Германии и Сербии, сыграли вничью с командами Украины и Польши, но уступили команде Хорватии. В результате, команда после семи туров заняла третье место среди 13 участников", - сказал главный тренер Елдос Кузербаев.
XX зимние Сурдлимпийские игры проходили в городе Эрзурум в Турции с 2 по 12 марта. В соревнованиях от Казахстана участвовали 26 спортсменов в трёх дисциплинах: шахматы, сноуборд и лыжные гонки.
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