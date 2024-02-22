Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два афтершока в Китае
Сегодня, 16:03
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Сегодня, 16:03Сегодня, 16:03
115Фото: inbusiness.kz
Два афтершока зафиксировали казахстанские сейсмологи после землетрясения в 257 км на юго-востоке от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 22 февраля 2024г. в 13 час 59 мин 11 сек Алматинского времени (22 февраля 2024г. в 07 час 59 мин 11 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 257 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая – афтершок", - говорится в сообщении.
Позже в 14 час 40 мин 08 сек Алматинского времени зарегистрировано еще одно землетрясение с эпицентром землетрясения в 257 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - афтершок.
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