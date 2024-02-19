Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 19 февраля 2024г. в 09 час 08 мин 12 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 605 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1, магнитуда MPV 4.7, координаты эпицентра 41.98° с.ш. 84.08° в.д., глубина 10 км", - говорится в сообщении.

На территории РК подземные толчки не ощущались.