Казахстанские сайты подверглись атакам

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Ряд казахстанских информационных ресурсов подвергались DDOS-атакам из-за рубежа, передаёт передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в пресс-службе АО "Казахтелеком", что зафиксирована массивная DDOS-атака на казахстанские информационные ресурсы.

"Зафиксирована массивная DDOS-атака из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов. На данный момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Также зафиксировала атаки и ​​АО "Государственная техническая служба", где утверждают, что это приводит к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи. На текущий момент АО "ГТС" совместно с операторами связи проводит технические работы по оптимизации маршрутов, что может привести к снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы.

На данный момент установлено, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников.