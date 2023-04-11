Казахстанские прокуроры выявили множественные нарушения в работе следователей

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В Казахстане прокуроры выявили многочисленные нарушения проведения негласных следственных действий, надлежащее обоснование их проведения, нарушение сроков, а также незаконное проведения НСД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, проведённые в первом квартале 2023 года проверки состояния законности при назначении и проведении негласных следственных действий выявили нарушения законности в деятельности органов уголовного преследования.

"Надзор за соблюдением конституционных прав граждан при проведении негласных следственных действий является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. В прошлом году следственным судьям на рассмотрение поступило 34 637 постановлений о проведении негласных следственных действий, из них санкционировано 32 393 постановлений, отказано в проведении 2 244 НСД", - говорится в сообщении.

Причинами для отказа судом в даче санкции стало не соблюдение требований при составлении поручения следователем, отсутствие мотивированного обоснования и нарушение сроков их назначения.

"В соответствии с частью 1-1 статьи 240 Уголовно-процессуального кодекса, лицо, в отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу. При этом лицо, в отношении которого проводились НСД, в течение пятнадцати суток с момента уведомления, имеет право обратиться в специализированный следственный суд, с заявлением о признании проведения соответствующих НСД незаконными и возмещении причинённого ущерба. Тем не менее, в 227 случаях выявлены нарушения указанных требований УПК", — отметили в прокуратуре.

По нарушениям Генпрокуратура внесла акты прокурорского надзора в адрес органов уголовного преследования.