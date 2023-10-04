Казахстанские продукты представят на выставке в Шанхае

Китайская международная импортная ЭКСПО пройдет с 5 по 10 ноября в городе Шанхай КНР.

25 пищевых компаний-экспортёров из Казахстана представят свою продукцию на международной импортной выставке в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции.

В этом году отечественные товаропроизводители представят на стенде в секторе "Пищевая и сельскохозяйственная промышленность" более 30 наименований продуктов питания и сельхозтоваров.

"Так, компания должна быть зарегистрирована как субъект предпринимательства на территории Казахстана, производимые ею продукт, или услуга должны быть востребованы на китайском рынке. При этом необходимо, чтобы качество продукции или услуг обязательно соответствовало требованиям стандартов безопасности РК и международным стандартам", - сообщили в QazTrade.

К числу других критериев следует также отнести отсутствие у предприятия задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

"Имеет значение и наличие официального сайта компании или страницы в социальных сетях, с качественным контентом – фото-видеоописанием товара, презентацией, каталогом продукции на английском языке в том числе. Мы обращаем внимание даже на то, чтобы в компании был отдельный штатный сотрудник с хорошим уровнем владения английским языком. Это важно для ведения деловой переписки и переговоров с зарубежными партнерами", - отметили в QazTrade.

Особенно тщательно рассматриваются товары, подлежащие ветеринарному и фитосанитарному контролю. Это связано с национальным законодательством КНР, которое регламентирует, что все предприятия по производству и хранению пищевой продукции, включая напитки, должны быть зарегистрированы и внесены в китайскую регистрационную систему CIFER.

Казахстан принимает участие в китайской ЭКСПО с момента начала ее работы в 2018 году. За пять лет 133 казахстанские компании смогли продемонстрировать свои товары и услуги китайскому покупателю, а также заключить экспортные контракты на сумму, превышающую 260 млн долларов.