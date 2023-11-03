Казахстанские предприниматели примут участие в China International Import Expo

Шестая Китайская международная импортная выставка пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По словам заместитель генерального директора АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Асель Егембердиевой, в этом году Казахстан представлен на двух стендах.

Первый – страновой стенд. Здесь крупные национальные компании, такие как Kazakh Invest, Kazakh Tourism, КТЖ, Air Astana, Казпочта и НИТ презентуют экспортный, инвестиционный, логистический, инновационный и туристический потенциал страны, а Мясной союз, Национальная ассоциация переработчиков масличных культур Казахстана, Зерновой союз и Продкорпорация представят сектор агро-промышленного комплекса

На втором стенде отечественные товаропроизводители представят наиболее востребованную на китайском рынке сельхозпродукцию.