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Казахстанские предприниматели примут участие в China International Import Expo

Вчера, 12:06
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Министерство торговли и интеграции РК Вчера, 12:06
Вчера, 12:06
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Фото: Министерство торговли и интеграции РК

Шестая Китайская международная импортная выставка пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По словам заместитель генерального директора АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Асель Егембердиевой, в этом году Казахстан представлен на двух стендах.

Первый – страновой стенд. Здесь крупные национальные компании, такие как Kazakh Invest, Kazakh Tourism, КТЖ, Air Astana, Казпочта и НИТ презентуют экспортный, инвестиционный, логистический, инновационный и туристический потенциал страны, а Мясной союз, Национальная ассоциация переработчиков масличных культур Казахстана, Зерновой союз и Продкорпорация представят сектор агро-промышленного комплекса

На втором стенде отечественные товаропроизводители представят наиболее востребованную на китайском рынке сельхозпродукцию.

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