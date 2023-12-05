Казахстанские полицейские раскрыли 2 657 преступлений за 10 дней
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" в период с 20 по 30 ноября стражи порядка раскрыли 2 657 преступлений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что из 2 657 раскрытых преступлений 1 019 были совершены ранее, в их числе одно убийство, три разбойных нападения, 21 грабёж и 994 других преступлений.
Полицейские также сообщили о задержании 219 преступников, находящихся в розыске.
Сообщается также, что за незаконное хранение или ношение запрещённых предметов задержаны 557 человек. 226 из них хранили наркотические средства. Полиция изъяла 122 тысячи килограммов наркотических и 59,9 килограмма синтетических средств.
Также правоохранители выявили 181 тысячу административных правонарушений, в том числе по охране общественного порядка – 92 тысячи, по дорожной безопасности – 88 тысяч.
Отмечается, что более 11 тысяч человек были наказаны за загрязнение мест общего пользования. Тишину нарушали более четырёх тысяч человек. 1 083 родителя не выполняли обязанности по воспитанию детей. 2 945 несовершеннолетних находились в ночное время в заведениях или вне жилища. 917 казахстанцев управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 2 426 человек были замечены за рулём, не имея или будучи лишёнными права управления транспортным средством.
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