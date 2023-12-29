Казахстанские полицейские обратились к родителям школьников

В МВД записали обращение к родителям в связи с началом зимних каникул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, самую благополучную семью. В 2023 году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком", – говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

По словам правоохранителей, у родителей должно вызывать подозрение, если у ребёнка:

изменился круг общения; появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями;

в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;

записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;

свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.

В ведомстве также напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.