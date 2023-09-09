Казахстанские полицейские обратили внимание на слив фекалий в лесопосадки

В стране работает около 200 полигонов для слива жидко-бытовых отходов. Однако предприимчивые водители ассенизаторов предпочитают сливают откаченные нечистоты и фекальные массы в лесопосадки и канализационные сети городов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Таким образом наносится значительный вред зеленым насаждениям, канализации забиваются и теряют пропускные мощности, а в жаркие дни источают едкий неприятный запах. Комитет административной полиции МВД начал активно работать с жителями для выявления таких фактов.

Как рассказал старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции КАП МВД РК Алишер Жармагамбетов, с начала года выявлено более 20 таких правонарушений. По всем принимаются меры административного характера.

"В пределах компетенции сотрудники полиции привлекают таких нарушителей по статье 505 КоАП “Нарушение правил благоустройства населенных пунктов”. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 30 МРП. За аналогичные правонарушения по республике привлечено более 130 тысяч правонарушителей, из них 12 тысяч в Астане и 17 тысяч в Алматы, порядка 18 тысяч в Карагандинской области", – отметил Алишер Жармагамбетов.

Полиция призывает граждан принять активное участие в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства, немедленно сообщать об обнаруженных правонарушениях на канал "102", при возможности снимать правонарушение на видео для использования в качестве доказательства.