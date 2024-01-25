Казахстанские политологи рассказали, как нужно развивать гражданскую идентичность

О том, как эффективнее развивать гражданскую идентичность, рассказали казахстанские политологи Алуа Жолдыбалина и Нурбек Матжани в рамках круглого стола по обсуждению интервью главы государства в газете "Egemen Qazaqstan", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина считает, что в становлении общегражданской идентичности необходимо использовать три главных механизма.

Первый механизм – креативная индустрия.

"Мы не в полной мере используем потенциал креативной индустрии. Это очень большая сила и действенный инструмент. Например, в Германии, Финляндии давно поняли его эффективность и успешно используют", - сказала Алуа Жолдыбалина.

Второй механизм – отечественное производство.

"Если вы заметили, среди молодёжи появился спрос на товары отечественного производства. Это хороший инструмент для гражданской идентификации", - отметила эксперт.

При этом, по словам Жолдыбалиной, развивая отечественное производство, нужно уделять внимание не только Астане, Алматы и Шымкенту, но и всем регионам.

Третий механизм – государственная символика.

Алуа Жолдыбалина считает, что сегодня в стране не в полной мере используется инструмент госсимволики. По словам политолога, в Казахстане установлены слишком строгие требования к использованию символики. К примеру, государственный флаг купить очень сложно, а к его размещению предъявляются большие требования. Поэтому казахстанцы стараются как можно реже прибегать к использованию госсимволики.

Председатель Правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Нурбек Матжани высказал мнение, что сегодня в обществе нужно активно обсуждать тему становления нации. Тогда у населения будет больше понимания в вопросе гражданской идентичности. Ключевую роль в становлении нации, по мнению Матжани, играет казахский язык.

"Ни один научный труд, касающийся становления нации, не переведён на казахский язык. Пусть это будет даже попсовый Бенедикт Андерсен. Мы должны перевести такие книги на казахский язык. Это должны быть не только книги для академического круга читателей, но и для широких масс", - сказал Нурбек Матжани.

Вместе с тем, руководитель КИОР считает, что в Казахстане нет хорошего контента для становления гражданской идентичности – фильмов, сериалов, музыки. Этому свидетельствует реакция казахстанцев на фильм "Оян, казак".