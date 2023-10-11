Казахстанские педагоги смогут подавать заявки на аттестацию онлайн

Совершенствование системы аттестации казахстанских педагогов начали с автоматизации процесса формирования результатов деятельности педагогов на базе Национальной платформы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, начата работа по усовершенствованию системы аттестации педагогов. В частности, автоматизируется процесс формирования результатов деятельности педагогов на базе Национальной платформы.

Отмечается, что педагоги по каждому уровню образования и эксперты проведели работу по определению специфики всех уровней образования и педагогических должностей. В результате для всех категорий должностей каждого уровня образования они разработали критерии оценивания и показатели эффективности. Критерии уже апробированы в ручном режиме для каждой квалификационной категории. А автоматизированную форму наблюдения урока протестировали на реальном уроке.

"Аттестуемый педагог самостоятельно сможет подать заявление на прохождение аттестации через личный кабинет на платформе, где методом интеграции уже будет сведена данные о личных данных педагога, успеваемости и качеству знаний обучающихся, результатах учащихся в олимпиадах и проектах, курсах повышения квалификации, оценок знаний педагогов. Вместе с тем, снимается тестирование по педагогике и методике преподавания. Профессиональные качества учителя будут оцениваться только по преподаваемому предмету и только тогда, когда он подаёт заявление на повышение своей категорий до модератора и эксперта. В соответствии с планируемыми новыми изменениями, высокий уровень профессионализма и успешная деятельность педагога будут напрямую связаны с достижениями учащихся", - сказал председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Отмечается, обновлённая система аттестации педагогов запустится в пилотном режиме с января 2024 года в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Весной 2024 года планируется начать полную реализацию проекта.

Гани Бейсембаев дал ряд поручений по усилению разъяснительной работы и отметил особую важность обеспечения широкого информационного освещения в каждом регионе страны.