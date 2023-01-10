Казахстанские паломники могут получить скидку на хадж

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Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Главный муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы встретился в Джидде с Министром хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком ибн Фаузаном аль-Рабиа, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече обсуждались вопросы качественной организации большого паломничества в этом году. Наурызбай Гаджи Таганулы представил министру свои предложения по созданию благоприятных условий для казахстанских паломников.

В частности, Главный муфтий Казахстана принял решение зафиксировать стоимость авиаперевозок для паломников на приемлемом для населения уровне, обеспечить безопасность наших соотечественников, предоставить максимальные скидки на проживание в гостиницах, улучшить качество обслуживания, оптимизировать систему оплаты. , так далее. сосредоточены на проблемах.

"Слава Богу, количество желающих совершить хадж в нашей стране увеличивается с каждым годом. Наша цель – организовать хадж-поездку на самом высоком уровне. Хадж-миссия Казахстана эффективно работает в этом направлении. Мы хотели бы, чтобы вы сделали скидки на цену услуг. Этот шаг станет большой поддержкой для наших паломников", — сказал Наурызбай Гаджи Таганулы.

В свою очередь министр хаджа и умры САК Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам. В завершение встречи стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

Скажем, в прошлом году совершить хадж приехало 4 тысячи соотечественников из нашей страны. Услуги нашим соотечественникам оказывали 14 туристических компаний. На конкурсной основе определены 14 турфирм, подходящих для обслуживания паломников.