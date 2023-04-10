Казахстанские музыканты дали концерт в столице Евросоюза

Фото: посольство РК в Бельгии

В Брюсселе состоялся концерт казахстанских музыкантов, приуроченный к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на посольство РК в Бельгии.

Музыкальный вечер прошёл в рамках мирового турне артистов "Казахконцерта". А именно фольклорно-этнографического ансамбля "Туран", тенора Медета Чотабаева, пианиста Дины Меирмановой и виолончелиста Талгара Толкынханулы.

Программа, насыщенная фольклорной музыкой под аккомпанемент таких старинных музыкальных инструментов, как қыл-қобыз, сыбызғы, даңғыра, шертер и сазсырнай, а также классическими произведениями Нургисы Тлендиева, Абая Кунанбайулы, Даулеткерея Шыгайулы, Джакомо Пуччини, Габриэля Форе, Эрнесто Де Куртиса и Стансилао Гастальдона, была внимательно и тепло принята публикой.

Многие из гостей, а это жители Брюсселя, деятели культуры, представители европейских и бельгийских государственных и общественных институтов, впервые услышали традиционную степную музыку и смогли лицезреть национальные казахские костюмы и инструменты.

Особый интерес у слушателей вызвало исполнение артистами и самим автором представленного недавно нового произведения заслуженного деятеля Казахстана, пианиста и композитора Актоты Райымкуловой под названием "Перекрёстки".

Репертуар ансамбля "Туран" представляет симбиоз различных жанров традиционной казахской музыки. Артисты используют до 46 старинных музыкальных инструментов и технику горлового пения, позволяющую ярко донести до слушателей различную философскую тематику.

Гастрольный тур артистов "Казахконцерта" продолжится в Нидерландах, Австрии, Хорватии, Словении и других странах Европы.