Казахстанские миротворцы отработали первую тренировку на Голанских высотах
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Силы быстрого реагирования казахстанской миротворческой роты провели с ирландскими коллегами совместную тренировку по эвакуации раненого, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По сигналу подразделение незамедлительно выдвинулось на наблюдательный пост, расположенный в нескольких километрах от базы в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах.
"На первом этапе тренировки была проведена зачистка и последующая проверка территории поста. Затем медицинское подразделение оказало неотложную помощь раненому. На специально оборудованной бронированной колесной машине он был эвакуирован", - говорится в сообщении.
Отметим, казахстанские миротворцы отвечают за усиление наблюдательных постов в зоне ответственности миссии. При необходимости они должны проводить эвакуацию.
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