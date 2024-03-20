Казахстанские миротворцы отработали первую тренировку на Голанских высотах

Силы быстрого реагирования казахстанской миротворческой роты провели с ирландскими коллегами совместную тренировку по эвакуации раненого, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По сигналу подразделение незамедлительно выдвинулось на наблюдательный пост, расположенный в нескольких километрах от базы в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах.

"На первом этапе тренировки была проведена зачистка и последующая проверка территории поста. Затем медицинское подразделение оказало неотложную помощь раненому. На специально оборудованной бронированной колесной машине он был эвакуирован", - говорится в сообщении.

Отметим, казахстанские миротворцы отвечают за усиление наблюдательных постов в зоне ответственности миссии. При необходимости они должны проводить эвакуацию.