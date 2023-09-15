Казахстанские конфеты и вино вызвали интерес на выставке в Душанбе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанскую продукцию представили на выставке товаропроизводителей стран Центральной Азии в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
По информации ведомства, на выставке традиционно были презентованы товары, которые можно назвать визитной карточкой Казахстана – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла. Также отечественные предприниматели представили инновационный продукт. Представители ТОО "Бату Агро" привезли на выставку кормовые добавки, произведенные из шкур крупного и малого рогатого скота.
"Особый интерес вызвали кондитерские изделия фабрики АО "Баян Сулу" и вино ТОО "Silk Alley", которое производится из французских сортов винограда, выращенных в Казахстане", - отметили в Минсельхозе.
ТОО "BioOperations" и АО "АзияАгроФуд" представили продукцию глубокой переработки зерна.
Отмечается, что площадка должна поспособствовать продвижению продукции агропромышленного комплекса, а также налаживанию и расширению деловых связей между бизнесменами центральноазиатского региона.
Самое читаемое
- "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
- Подкинули наркотики, чтобы отобрать "Алтын Орду" - омбудсмен из Кыргызстана вступилась за задержанного в Алматы бизнесмена
- Из-за проливных дождей костанайская пшеница сгнивает на полях
- Без урожая и денег: фермеры Павлодарской области в панике просят о помощи
- Акула откусила руку туристке на пляже в Египте