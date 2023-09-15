Казахстанские конфеты и вино вызвали интерес на выставке в Душанбе

Казахстанскую продукцию представили на выставке товаропроизводителей стран Центральной Азии в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

По информации ведомства, на выставке традиционно были презентованы товары, которые можно назвать визитной карточкой Казахстана – мука, верблюжье и кобылье молоко, растительные масла. Также отечественные предприниматели представили инновационный продукт. Представители ТОО "Бату Агро" привезли на выставку кормовые добавки, произведенные из шкур крупного и малого рогатого скота.

"Особый интерес вызвали кондитерские изделия фабрики АО "Баян Сулу" и вино ТОО "Silk Alley", которое производится из французских сортов винограда, выращенных в Казахстане", - отметили в Минсельхозе.

ТОО "BioOperations" и АО "АзияАгроФуд" представили продукцию глубокой переработки зерна.

Отмечается, что площадка должна поспособствовать продвижению продукции агропромышленного комплекса, а также налаживанию и расширению деловых связей между бизнесменами центральноазиатского региона.