Казахстанские ІТ-стартапы выиграли поездку в Кремниевую долину

Фото: astanahub.com

Казахстанские ІТ-стартапы признаны лучшими в Центральной Азии на конкурсе Central Asian Tech Awards, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana Hub.

Казахстанские IT-стартапы признаны лучшими в трёх номинациях из семи и получили главный приз — поездку в Кремниевую долину в США. Церемония награждения прошла в Бишкеке.

Всего на участие в конкурсе Central Asian Tech Awards, который проходил в рамках Центрально-Азиатского технологического форума, поступило 114 заявок, в том числе 39 из Казахстана. Казахстанские стартапы, победившие в конкурсе, являются участниками Astana Hub.

Networks Energy стал "прорывом года в Центральной Азии" за разработку IT-платформы для оформления железнодорожных перевозок и автоматизации бизнес-процессов железнодорожной отрасли.

В номинации "IT-педагог года в Центральной Азии" лучшим признан казахстанский разработчик, изобретатель и учитель Рустем Ермеков. В 2021 году он вошёл в список "Forbes 30 under 30" и также выиграл грант от фонда "Саби" за свою разработку QBIT - казахстанский набор для робототехники.

Red_mad_robot central asia, который также представлял Казахстан, выиграл в номинации "Самая быстрорастущая ИТ-компания - экспорт - аутсорсинг ИКТ-услуг за рубежом". Компания занимается разработкой цифровых платформ финансовых и нефинансовых сервисов для универсальных банков.