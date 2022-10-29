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Министерство обороны РК Сегодня, 04:49
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Фото: Министерство обороны РК

Казахстанские и итальянские военные готовятся покорить пик имени Маметовой

Казахстанские и итальянские военные альпинисты готовятся к покорению пика имени Маншук Маметовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

 

Восхождение на четырехтысячник (4194 метров) по маршруту урочище Туйык-Су – плато Мынжылкы – ледник Маншук Маметовой запланировано в рамках обмена опытом с альпинистами Вооружённых сил Италии.

Сборы проводятся в центре горной подготовки с участием казахстанских военнослужащих Сил специальных операций и итальянских инструкторов, имеющих опыт практических действий в горах.

Мероприятие направлено на повышение уровня горной подготовки и физической выносливости военнослужащих при выполнении боевых задач по предназначению. На занятиях особое внимание уделяется мерам безопасности при передвижении подразделений в горах.

Участникам сборов, которые завершатся 29 октября, будут выданы сертификаты.

Следует отметить, что это не первый опыт казахстанско-итальянского военного сотрудничества. В июле 2013 года подразделения Сухопутных войск Вооружённых сил нашей страны приняли участие в учении горных подразделений "Фальзарего" в итальянских Альпах.

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#военнослужащий #военная служба #Минобороны #Альпинист
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:49
149
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