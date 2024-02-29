Казахстанские экологи выступили на сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

В рамках сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде, проходящей в Найроби (Кения), под председательством Казахстана проведено специальное мероприятие ШОС-ООН "Одна планета, одно будущее: объединение усилий для экологической устойчивости", передаёт BaigeNews.kz.

Целью мероприятия являются привлечение внимания мирового сообщества к экологическим подходам и приоритетам ШОС, возможность продемонстрировать мировому сообществу деятельность организации в экологическом измерении, установление взаимодействия с ЮНЕП, являющейся главным органом ООН в области окружающей среды, укрепление роли ШОС в формировании мировой экологической повестки с возможностью достижение целей устойчивого развития, повышение эффективности природоохранной повестки ШОС и повышение международного имиджа Организации.

Президент Казахстана выступил с инициативой провести 2024 год под эгидой Года экологии ШОС. Она была поддержана. Это позволит усилить меры по решению тройного планетарного кризиса и повысить осведомлённость о вызовах в результате изменения климата и экологической деградации.

В ходе специального мероприятия заслушаны выступления руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды, по темам, связанным с состоянием и перспективами развития сотрудничества в рамках ШОС в природоохранной сфере, а также с вопросами развития связей ШОС с ООН и её специализированными структурами.

Также прошел субстантивный обмен мнениями по глобальным экологическим и климатическим проблемам, путям их решения совместными усилиями с использованием потенциалов ШОС и ООН.