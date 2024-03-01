Казахстанские дизель-электрические локомотивы начали поставлять в Монголию

Казахстанские дизель-электрические локомотивы стали поставлять уже в седьмую страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

Как отметили в Минпромышленности, в Монголию отправили первые четыре экземпляра стоимостью более четырех миллионов тенге каждый.

"Наши локомотивы уже заказывают шесть стран: Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдова, Азербайджан и Туркменистан", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в Казахстане дизель-электрические локомотивы выпускают два предприятия - АО "Локомотив құрастыру зауыты" и ТОО "Электровоз құрастыру зауыты". Производственная мощность каждого предприятия составляет 100 единиц техники в год.