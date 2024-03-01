Казахстанские дизель-электрические локомотивы начали поставлять в Монголию
Сегодня, 13:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
77Фото: gov.kz
Казахстанские дизель-электрические локомотивы стали поставлять уже в седьмую страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
Как отметили в Минпромышленности, в Монголию отправили первые четыре экземпляра стоимостью более четырех миллионов тенге каждый.
"Наши локомотивы уже заказывают шесть стран: Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдова, Азербайджан и Туркменистан", - сообщили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что в Казахстане дизель-электрические локомотивы выпускают два предприятия - АО "Локомотив құрастыру зауыты" и ТОО "Электровоз құрастыру зауыты". Производственная мощность каждого предприятия составляет 100 единиц техники в год.
Самое читаемое
- Назначен директор международного аэропорта Семея
- Появившееся в Сети фото с беглым экс-акимом в Лондоне прокомментировали в Генпрокуратуре
- В Генпрокуратуре прокомментировали дело Самата Абиша
- Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей?
- В Кокшетау новая школа за 1,6 млрд тенге оказалась проблемной